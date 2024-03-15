Подмосковье 15 марта 2024, 09:30 Завод настольных игр в Лобне построит цех для производства кубиков и фишек Телеканал «360»

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Завод сборных моделей и настольных игр в Лобне расширит производство. Там планируют построить корпуса для производства игровых кубиков и фишек.

Более 30 лет на заводе «Звезда» выпускают модели самолетов, танков, кораблей, автомобилей, парусников и подводных лодок. Для взрослых делают точные копии военной и гражданской техники, для самых маленьких — мультяшные вертолеты и истребители.

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Еще одно направление — настольные игры. В ассортименте предприятия — более 500 наименований, а в год здесь выпускают около 1,8 миллиона изделий. Над созданием моделей и игр работают почти 300 сотрудников конструкторского бюро и производственного цеха.

Рынок сбыта в последнее время изменился, теперь продукцию компании покупают в основном российские потребители. Однако на объеме производства и обновлении ассортимента это не сказалось.

«Мы ежегодно по 20-25 изделий новых выпускаем. В том числе это сборные масштабные модели и настольные игры. Мы 2023 год закончили на положительной ноте. Тенденция этого года обнадеживает, и мы надеемся, что будет намного больше хороших результатов», — сказал генеральный директор компании «Звезда» Евгений Панов.

Компания «Звезда» — самый крупный производитель сборных моделей в России. В Лобне предприятие считают визитной карточкой города. Благодаря господдержке и грамотному менеджменту там модернизировали производство, организовали несколько новых рабочих мест и наметили планы по строительству нового корпуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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