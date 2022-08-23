Завод лимонадов создал 152 рабочих места в Можайске

На заводе «Спасо-Бородинские воды» в Можайском городском округе заработали все три линии по производству лимонадов и энергетиков. Текущая мощность предприятия — три миллиона банок в месяц.

В июне 2022 года завод «Спасо-Бородинские воды» приобрел инвестор Эмин Агаларов для выпуска напитков под брендом «Жара». Раньше эта продукция — Ильинские лимонады, напитки Fresh Bar и энергетики Tornado — разливалась в Германии. Сейчас на производстве созданы рабочие места для 152 человек.

«Я уверен, что планы „Спасо-Бородинских вод“ по наращиванию производства до 10 миллионов банок в месяц вполне осуществимы. Отдельно хочу отметить роль нового собственника, Эмина Агаларова, в развитии завода. Он сделал акцент на расширении производства и создании новых рабочих мест, в том числе для сотрудников недавно закрывшегося завода LG», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Московская область удерживает высокие позиции по индексу промышленного и экономического развития в стране, несмотря на изменившиеся условия и действие санкций. Регион продолжает развивать программы импортозамещения и привлекать инвесторов, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.