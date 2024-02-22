Подмосковье 22 февраля 2024, 16:01 Завод косметики «Черный бриллиант» в Одинцове перейдет на отечественное оборудование Пресс-служба администрации г.о. Одинцово

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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел завод «Черный бриллиант» в территориальном управлении Захаровское. С 2011 года компания занимается производством декоративной косметики и к настоящему моменту входит в число лидеров отечественного косметического рынка.

Пресс-служба администрации городского округа сообщила, что на предприятии отлично налажен производственный процесс с контролем качества на всех этапах. В настоящее время на заводе используется оборудование из России, Китая и Италии.

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Предприятие активно переходит на отечественные технологии. В 2023 году установлена новая разливочная линия из Санкт-Петербурга и стикеровочный аппарат из Нальчика.

Глава округа обсудил с руководством компании возможные проблемы, особенно в бытовом плане, и пообещал помощь в их решении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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