22 февраля 2024, 16:01
Завод косметики «Черный бриллиант» в Одинцове перейдет на отечественное оборудование
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел завод «Черный бриллиант» в территориальном управлении Захаровское. С 2011 года компания занимается производством декоративной косметики и к настоящему моменту входит в число лидеров отечественного косметического рынка.
Пресс-служба администрации городского округа сообщила, что на предприятии отлично налажен производственный процесс с контролем качества на всех этапах. В настоящее время на заводе используется оборудование из России, Китая и Италии.
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Предприятие активно переходит на отечественные технологии. В 2023 году установлена новая разливочная линия из Санкт-Петербурга и стикеровочный аппарат из Нальчика.
Глава округа обсудил с руководством компании возможные проблемы, особенно в бытовом плане, и пообещал помощь в их решении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.
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