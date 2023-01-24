Подмосковье 24 января 2023, 16:26 Завод кормов для собак построят в микрорайоне Сходня в Химках Unsplash

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Импортозамещением кормов для домашних питомцев займутся в Подмосковье. Новый завод вскоре заработает в городском округе Химки.

Компания «Есть хорошие ребята» запустит производство полностью российского продукта, который заменит импортные аналоги. Земельный участок для реализации инвестпроекта помогла найти Корпорация развития Московской области.

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«Инвестор планирует вложить в производство кормов для животных более 50 миллионов рублей. Новое предприятие позволит создать для жителей округа около 50 рабочих мест», – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Инвестор планирует запустить производство уже в марте. На новом заводе в микрорайоне Сходня будут изготавливать и упаковывать корма. Здесь же будет работать лаборатория по созданию и отработке новых рецептов, а также логистический центр.

«Сейчас мы выпускаем корм для собак мелких пород под собственной торговой маркой ProMeal. От проработки рецепта до выпуска первой пачки у нас ушел год», – говорит генеральный директор компании «Есть хорошие ребята» Денис Лосев.

В будущем инвесторы хотят производить более сорока тонн корма для собак в месяц. В перспективе и лакомства для собак.

«В результате на рынок поступит корм, не уступающий по своему качеству импортному»,– отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что экономика региона ушла в плюс в 2022 году.

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