Завод кондитерских изделий создаст новые рабочие места в Наро-Фоминске

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство здания, в котором разместится производство пищевых компонентов и кондитерских изделий. Объект появится в деревне Котово Наро-Фоминского округа.

Производственный комплекс общей площадью 1499,2 квадратного метра возведут на территории индустриального парка ООО «Нарпромразвитие» в деревне Котово. Застройщиком выступает ООО «Битэка».

Источник фото: телеканал «360»

Сообщается, что на объекте начнут производить натуральные кондитерские изделия и инновационные пищевые компоненты — это будут продукты со множеством полезных свойств. Рядом с цехами расположатся склады хранения, офисные и подсобные помещения. Комплекс обеспечит 20 новых рабочих мест.

Ввести завод в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2024 года. Общий объем инвестиций составит 80 миллионов рублей. Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что у инвестиций — решающая роль в Подмосковье.