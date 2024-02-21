Подмосковье 21 февраля 2024, 14:13 Завод кондитерских и хлебобулочных изделий построят в Химках по программе «Земля за рубль» Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Производство кондитерских и хлебобулочных изделий запустят в Химках. Там создадут более 100 рабочих мест.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, в проект инвестируют более 240 миллионов рублей.

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«Земельный участок площадью 2,6 гектара предоставлен инвестору в рамках программы поддержки правительства Московской области „Земля за рубль“. Запустить производство планируется уже в первом полугодии 2026 года», — добавил он.

Инвестором станет компания «Идиллия вкуса». Она владеет такими брендами, как udскафе, Black Market, Corner и Corner Grill.

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