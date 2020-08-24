Завод колбасных изделий построят в Сергиевом Посаде. Его откроют в 2021 году

В Сергиевом Посаде завершают проектирование завода колбасных изделий. Он будет производить по 2,5 тысячи тонн продукции за год. Предприятию выделили участок площадью 1,6 гектара. Рабочие места получат порядка 25 человек.

Завод построят в подмосковном индустриальном парке «М-8». Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Проектирование завода по производству сыровяленых колбас на сегодняшний день находится на финальной стадии. Комплекс работ выполнен на 90% Андрей Разин. Земельный участок выделили компании «Бонжорно Групп». Его предоставили без проведения торгов благодаря постановлению правительства Подмосковья. «Инвестиции в проект оцениваются в 102 миллиона рублей», — отметил Андрей Разин. Начало строительства наметили на октябрь этого года. Запустить производство планируют в четвертом квартале 2021-го. А в подмосковном Домодедове появится современный комплекс переработки, хранения и выпуска мясной продукции. Инвестор получил землю площадью 15,2 гектара. На работу примут около 400 человек.