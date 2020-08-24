Завод колбасных изделий построят в Сергиевом Посаде. Его откроют в 2021 году
Завод построят в подмосковном индустриальном парке «М-8». Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Проектирование завода по производству сыровяленых колбас на сегодняшний день находится на финальной стадии. Комплекс работ выполнен на 90%Андрей Разин.
Земельный участок выделили компании «Бонжорно Групп». Его предоставили без проведения торгов благодаря постановлению правительства Подмосковья.
«Инвестиции в проект оцениваются в 102 миллиона рублей», — отметил Андрей Разин.
Начало строительства наметили на октябрь этого года. Запустить производство планируют в четвертом квартале 2021-го.
А в подмосковном Домодедове появится современный комплекс переработки, хранения и выпуска мясной продукции. Инвестор получил землю площадью 15,2 гектара. На работу примут около 400 человек.