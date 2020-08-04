Комплекс переработки и выпуска мясной продукции откроют в Домодедове. Работу получат 400 человек

Комплекс по переработке, хранению и выпуску мясной продукции появится в Домодедове. Инвестор получил землю площадью 15,2 гектара. Он оформил ее в аренду на девять лет.

В результате строительства комплекса жители городского округа получат еще 400 новых рабочих мест. Об этом сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Среди задач предприятия будут переработка, хранение и выпуск сельскохозяйственной продукции. Реализация проекта принесет консолидированному бюджету Московской области порядка 897 миллионов рублей.

Оптово-распределительный центр планирует работать со всеми видами сырья. Он сможет принимать 36 тысяч тонн продукции ежегодно.

Это поможет компании, которая займет там площади, увеличить объем готовой продукции. Ассортимент варьируется от мясных полуфабрикатов и замороженных готовых блюд до охлажденной кулинарии и выпеченного хлеба.

А в подмосковном Электрогорске появился новый корпус завода полуфабрикатов. Здесь будут производить блины с начинкой, пельмени, замороженные блюда, чебуреки и другую продукцию. Для этого создадут более 300 рабочих мест.