Подмосковье 16 мая 2023, 12:08 Завод каркасов для электровозов в Серпухове станет на 15% эффективнее благодаря нацпроекту Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Ратеп-Инновация», специализирующаяся на выпуске комплектующих для тепловозов и электровозов, планирует повысить эффективность на 15% за счет участия в национальном проекте «Производительность труда». Поддержку предприятию оказали специалисты Регионального центра компетенций Московской области (РЦК).

Рабочая группа, в которую, помимо специалистов РЦК, вошли 14 сотрудников компании, изучила тонкости бережливого производства и внедрила полученные навыки в работу предприятия. В результате были пересмотрены технологические процессы и время производственного цикла сократилось на 22%.

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На основе полученных знаний компания «Ратеп-Инновация» запустила четыре новых проекта. Инвесторы планируют увеличить производительность труда всего предприятия на 15% в течение трех лет.

«Адресную поддержку РЦК в рамках нацпроекта „Производительность труда“ предприятия получают на безвозмездной основе. Сейчас таких компаний уже более 70, а всего в нацпроекте от Подмосковья участвуют почти 170 предприятий», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Ратеп-Инновация» поставляет высокотехнологичное электрооборудование для тепловозов и электровозов. Штат сотрудников компании насчитывает 350 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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