Подмосковье 25 января 2023, 16:03 Завод гофрокартона создаст 400 рабочих мест в Ступине Unsplash

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Компания «Ступинский гофрокомбинат» получила в аренду участок по программе губернатора Андрея Воробьева «Земля за 1 рубль». Инвестор планирует открыть производство качественного гофрокартона, который сможет заместить импортные аналоги.

«Инвестиции в проект превысят 3,2 миллиарда рублей. На предприятии будет создано более 400 рабочих мест для жителей», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Мощность завода составит до 200 миллионов квадратных метров готовой продукции в год. По плану предприятие должно заработать в 2026 году.

Гофрокартон широко применяется для упаковки. Такой материал может принимать любую форму, а также гарантирует высокую сохранность содержимого коробки. Гофрокартон используют в пищевой, химической промышленности и электронике.

«Для реализации своего проекта компания „Ступинский гофрокомбинат“ получила свыше 23 гектаров. Общая площадь застройки составит 52 тысячи квадратных метров», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Больше 50 компаний из Подмосковья получили поддержку по программе «Земля за 1 рубль» в 2022 году. Это одна из популярных мер поддержки импортозамещения, которую реализовывают в регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева.