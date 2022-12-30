Подмосковье 30 декабря 2022, 12:35 Больше 50 компаний из Подмосковья получили поддержку по программе «Земля за 1 рубль» в 2022 году

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Возможность арендовать участок за символическую плату для размещения импортозамещающего производства получили компании из Подмосковья в марте 2022 года. За 10 месяцев более 50 инвесторов приобрели землю за рубль.

Программу поддержки импортозамещения инициировал губернатор Андрей Воробьев. В 2022 году землю за рубль получил 51 инвестор под создание нового производства.

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«Совокупный объем инвестиций по всем проектам составляет 28,6 миллиарда рублей. Запуск новых предприятий позволит создать в Подмосковье более 4,6 тысячи новых рабочих мест», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Компании, получившие землю, работают в разных секторах экономики: от сельского хозяйства до химической продукции и металлообработки. Программа дала возможно не только сохранить, но и открыть новые масштабные проекты.

В последние дни декабря участок по программе «Земля за 1 рубль» получила компания «Граниторг», которая займется выпуском плит из натурального камня в Наро-Фоминске. Старт серийного производства ожидается во второй половине 2024 года.

Еще один проект реализует на земельном участке в Ногинске компания «Атлас Кемикал». Тут будут делать световозвращающие пленки, которые сейчас импортируются.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова подчеркнула, что решение по программе поддержки принимается быстро. От заявки до заключения договора проходит меньше месяца.

Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова отметила, что каждый проект в Подмосковье получает комплексное сопровождение на всех этапах. Регион заинтересован в новых производствах, которые смогут обеспечить рабочие места и снять зависимость от импорта, поэтому меры поддержки будут продлены в 2023 году.