Подмосковье 14 ноября 2022, 10:24 Завод газобетонных блоков создаст 40 рабочих мест в Сергиевом Посаде Unsplash

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Новый завод по производству газобетонных блоков построят в Сергиевом Посаде к 2024 году. Импортозамещающий инвестиционный проект принесет округу около 40 рабочих мест.

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Компания СП-БЛОК получила участок площадью 2,4 гектара в рамках подмосковной программы поддержки «Земля за 1 рубль». Здесь инвестор построит предприятие по выпуску газобетонных блоков и песчано-цементных смесей. Если все экономические обязательства будут выполнены, через три года арендатор сможет выкупить землю за 15% от кадастровой стоимости.

«Производство планируют запустить в Сергиево-Посадском городском округе уже во втором квартале 2024 года. Объем инвестиций в проект составит 140 миллионов рублей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Компания „СП-БЛОК“ создана в сентябре 2022 года. Планируемый объем нового завода по производству газобетонных блоков к 2025 году составит 30 тысяч кубических метров в год», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде построят еще и завод нефтегазового оборудования, который создаст 200 рабочих мест. Компания «Меттойл» получила в аренду земельный участок площадью 0,36 гектара и расширяет свое производство. Этой осенью губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки бизнеса, которые введены в регионе в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего предпринимательства.

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