Подмосковье 18 апреля 2024, 10:16 Завод электрощитового оборудования построят в Воскресенске по льготной программе Завод электрощитового оборудования построят в Воскресенске Телеканал «360»

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Воскресенская компания «Элска» получила в аренду землю по льготной программе. Предприятие производит электрощиты и планирует построить собственный завод.

Компания «Элска» выпускает электрощиты, которые применяются в сфере ЖКХ. Их покупают для жилых домов, школ, детских садов, промышленных и нефтегазовых предприятий, складов и производственных помещений.

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Предприятие работает на арендованных площадях в Воскресенске с 2014 года. Однако вскоре «Элска» планирует строительство собственного завода со складским помещением по программе «Земля в аренду за 1 рубль».

«В прошлом году эта компания получила земельный участок на территории городского округа Воскресенск — три гектара. В этом году компания завершает проектные работы, и мы надеемся, что в следующем году компания приступит к строительству завода по производству электрооборудования», — сказал начальник управления инвестиций городского округа Воскресенск Вячеслав Копченов.

Электрощиты создают на базе отечественных компонентов. В планах наладить собственное производство некоторых комплектующих.

«Металлические короба, в которые собирается электрооборудование, хотим делать самостоятельно. Это уже будет реализовано на новом производстве», — поделился генеральный директор ООО «Элска» Евгений Веселов.

Коллектив компании небольшой, но уже сегодня предприятию требуются новые кадры. Здесь будут рады как профессионалам с опытом работы, так и начинающим специалистам. «Элска» продуктивно сотрудничает с Воскресенским колледжем.

«Мы заключили договор с предприятием, собираем щиты. Все показывается, рассказывается, как подключается и что делать. Проходим практику, а также работаем», — рассказал студент Воскресенского колледжа Данила Варламов.

Городской округ Воскресенск занимает второе место в Подмосковье по развитию импортозамещения. Семь предприятий с общим объемом инвестиций более трех миллиардов рублей реализуют проекты, которые в будущем позволят создать 700 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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