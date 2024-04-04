Подмосковье 04 апреля 2024, 15:39 Завод дезинфицирующих и моющих средств построили в Подольске Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Разрешение на ввод получил производственно-складской комплекс в Подольске. Новое здание, где будут выпускать моющие и дезинфицирующие средства, приняли в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Комплекс построила компания «МЕДЭКС» — один из крупнейших в России производителей дезинфицирующих и моющих средств. Продукцию поставляют в медицинские учреждения регионов. На предприятии также наладили выпуск профессиональной линейки бытовой химии Luir.

Реклама

Площадь нового комплекса превышает 9,6 тысячи квадратных метров. Здесь будет производственная линия и склад для хранения готовой продукции.

Объемы выпускаемой продукции будут достигать 30 тысяч литров в сутки. На предприятии создадут 150 новых рабочих мест. Объем инвестиций в проект составил 300 миллионов рублей.

Проект сопровождали сотрудники Центра содействия строительству.

Ранее стало известно, что новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром». Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».