Подмосковье 07 февраля 2023, 14:35 Завод детского питания модернизируют в Истре

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Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья провели проверку строительства новых объектов завода детского питания «Истра-Нутриция». Это склад сырья и здание сушки заменителей грудного молока.

Ремонтные и строительные работы на заводе начались в 2021 году. Модернизация производства позволит оптимизировать технологические линии, расширить площади складов и лабораторий, а также организовать парковку.

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