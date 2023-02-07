07 февраля 2023, 14:35
Завод детского питания модернизируют в Истре
Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья провели проверку строительства новых объектов завода детского питания «Истра-Нутриция». Это склад сырья и здание сушки заменителей грудного молока.
Ремонтные и строительные работы на заводе начались в 2021 году. Модернизация производства позволит оптимизировать технологические линии, расширить площади складов и лабораторий, а также организовать парковку.
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