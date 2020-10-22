Завод чипсов в Кашире примет еще 80 сотрудников благодаря новой линии производства

Предприятие в подмосковной Кашире начнет выпускать еще больше чипсов. Производство расширила компания PepsiCo. Она появилась на рынке Подмосковья свыше 20 лет назад.

Здесь заработала уже десятая производственная линия, способная выпускать пять тысяч тонн чипсов каждый год. Сейчас на заводе трудятся порядка тысячи человек, но трудоустроят еще не менее 80.

Это самый крупный в Подмосковье промышленный потребитель картофеля, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Запуск новой производственной линии — это создание рабочих мест. Инвестиции в проект составят более 650 миллионов рублей Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что сырье закупают у поставщиков из России, в частности Каширы, Ступина, Коломны. Расширение предприятия увеличит и объемы поставок картофеля от фермеров.

В подмосковной Кашире завод открыли еще 18 лет назад. Он стал первым предприятием PepsiСo в России, делающим снеки.

Сегодня у компании оно крупнейшее в мире по выпуску чипсов.