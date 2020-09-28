Подмосковье получило премию «Росинфра» за сотрудничество с инвесторами

В Подмосковье активно развивают государственно-частное партнерство (ГЧП). Московская область стала лауреатом премии «Росинфра» в номинации «ГЧП-ориентированный регион». Об этом рассказала пресс-служба Министерства промышленности и науки региона.

«Государственно-частное партнерство по-прежнему остается востребованным форматом среди инвесторов. С начала этого года Московская область заключила пять новых соглашений ГЧП на сумму более 103 миллиардов рублей», — отметила Екатерина Зиновьева, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Она добавила, что сейчас на рассмотрении находятся еще три частные концессионные инициативы. А всего в проработке ведомства около 30 проектов государственно-частного партнерства.

Министр рассказала, что в Подмосковье заключили новое концессионное соглашение по строительству платной автодороги Солнцево — Железнодорожный. Это один из крупнейших проектов в ЦФО.

«Логистически это очень важный проект — дорога пройдет в юго-восточном и восточном секторах Московской области параллельно МКАД. Помимо того, что дорога станет дополнительной транспортной артерией между населенными пунктами юга и юго-востока Подмосковья, она также повысит транспортную доступность аэропорта Домодедово», — уточнила Зиновьева.

Министр добавила, что сейчас в регионе действует 38 соглашений ГЧП на 180 миллиардов рублей. Больше всего проектов реализуют в транспортной сфере и ЖКХ.

Подмосковье получает премию с 2016 года.