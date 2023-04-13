Подмосковье 13 апреля 2023, 11:33 Завод бытовой химии в Рошале нарастит производство моющих средств

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Завод «ПрофЛинг» в Рошале занимается производством бытовой химии. С уходом зарубежных компаний количество заказов выросло. Прошлый год стал рекордным, поэтому теперь предприятие нарастит объем выпуска моющих средств.

Предприятие открылось в 2003 году. Сначала производили антигололедный реагент для аэропортов, а 10 лет назад наладили выпуск бытовой химии. Сейчас завод выпускает 20 тысяч бутылок бытовой химии за смену.

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«В 2022 году выпустили в районе пяти миллионов штук — это различные средства, начиная от гелей для стирки, мыла, средств для туалета, для ванны и так далее. Ассортимент у нас очень большой», — рассказал руководитель отдела бытовой химии «ПрофЛинг» Дмитрий Попов.

Рошальский производитель бытовой химии готов заменить импортную продукцию. Компания разработала свою базу основных компонентов — гели для стирки и мытья посуды оказались на порядок лучше зарубежных аналогов.

«Они отличаются большим содержанием активных компонентов, более концентрированные. В плане стирки ориентировались все-таки на отечественное сырье — на 80% компоненты импортозамещены», — рассказала главный технолог компании «ПрофЛинг» Татьяна Линяева.

Кроме того, на заводе запустили собственную линию по производству упаковки, и себестоимость товара стала меньше. Приобрести бытовую химию, сделанную в Подмосковье, можно в сетевых магазинах и в отделениях «Почты России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности импортозамещения для развития региона.

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