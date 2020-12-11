Более 14,5 тысячи дольщиков получили ключи от квартир в Подмосковье с начала года

В Подмосковье продолжают восстанавливать права обманутых дольщиков. С начала года более 14,5 тысячи человек получили ключи от своих квартир.

Дольщики ЖК «Олимпийский» в Чехове ждали свои ключи больше пяти лет. Сдать дома должны были два года назад. И только сейчас более 80 дольщиков получили свои квартиры.

А в Балашихе сдали долгострой в ЖК «МАРЗ». К проектированию домов здесь приступили еще в 2006 году. Потом начали продавать квартиры, и дальше все пошло по плохому сценарию — банкротство, возведение двух корпусов приостановили. 247 человек ждали своих квартир с 2013 года.

Дольщики писали письма в администрацию, общались с губернатором. Власти региона помогли разобраться и строительство возобновилось. Теперь дольщики празднуют новоселье.

«Для нас важно и то, что все дольщики очень инициативные. Они создают инициативные группы, они работают вместе с нами, где-то, где мы, может быть, чего-то не видим, нам доносят», — отметила Инна Федотова, министр жилищной политики Московской области.

В начале следующего года ключи получат и остальные дольщики ЖК «МАРЗ». Еще три года назад проблема обманутых дольщиков в Балашихе стояла остро. Почти шесть тысяч семей остались без квартир из-за банкротства застройщиков. Теперь округ выходит из красной зоны — в начале следующего года должен быть введен в эксплуатацию пятый корпус ЖК «МАРЗ», следом за ним «Салтыковка-Престиж» — небольшие дома в одном из микрорайонов. На этом на проблеме дольщиков в округе будет поставлена точка.

Источник фото: телеканал «360»

Счастливыми новоселами в этом году стали и дольщики из Мытищ. ЖК «Пироговская ривьера» — как город в городе, огромный комплекс, который начали строить в 2014-м. Семьи, которые получают ключи от квартир накануне Нового года, ждали их лишние два года.

В 2021 году застройщик обещает войти в колею и достроить остальные дома в этом жилом комплексе.

«В этом году мы вручили уже 14,5 тысячи ключей. Это достаточно большие победы для нас. Надеемся, что в этом году мы завершим и перевыполним план, который брали на себя и который нам поручал Андрей Юрьевич Воробьев», — подчеркнула министр.

В Подмосковье все еще остаются люди, которые ждут свои квартиры. Но если посмотреть на динамику восстановления прав дольщиков — очевидно, проблема решается. Наступит день, когда понятие «обманутый дольщик» останется в прошлом. Ведь новые застройщики уже перешли на систему эскроу-счетов. Они не получают средства напрямую — деньги зачисляются на банковский счет, а финансирование строительства проходит за счет кредитов.