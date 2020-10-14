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    14 октября 2020, 10:10

    Застройщиков Подмосковья оштрафовали более чем на 3,2 млн рублей за неделю

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковным застройщикам выписали штрафы более чем на 3,2 миллиона рублей за прошедшую неделю. Об этом сообщил начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.
    Застройщиков Подмосковья оштрафовали более чем на 3,2 млн рублей за неделю

    Всего за последнюю неделю в надзорном ведомстве рассмотрели 26 дел в сфере строительного надзора и 41 — в области долевого. Проверили документы, разрешение на работу и соблюдение всех сроков.

    Общая сумма штрафов за нарушения составила 3 223 000 рублей

    Артур Гарибян.

    Так, в области строительного надзора вынесли 17 постановлений. Они коснулись, например, нарушений требований к документам и сроков направления извещения о начале строительства.

    Также штрафовали за эксплуатацию объектов без разрешения на это. Восемь строительных фирм получили предупреждение.

    В сфере долевого строительства вынесли еще 29 постановлений. Они связаны с привлечением денег дольщиков. Предупреждения вынесли 12 организациям.

    По словам Гарибяна, с начала года в Подмосковье рассмотрели 1,5 тысячи дел об административных нарушениях.

    Застройщиков Подмосковья вновь привлекут к ответственности за нарушения санитарных правил. Это полномочие уже вернули инспекторам Главгосстройнадзора Московской области.