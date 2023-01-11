Подмосковье 11 января 2023, 20:39 Застройщик устранил трещины в стенах школы в Бутове

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Строительная компания загерметизировала трещины в стенах Бутовской школы № 1 в деревне Боброво Ленинского городского округа. Нарушения обнаружили в декабре прошлого года. Теперь же специалисты подведомственного Главгосстройнадзору «Мособлстройцнила» повторно проверили состояние учебного заведения.

«В настоящий момент в школе безопасно находиться и проводить уроки. В конце января 2023 года, по результатам месячного цикла мониторинга, застройщику будут выданы рекомендации по проектированию дальнейших ремонтных работ — их произведут во время летних каникул, — отметил министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Помимо устранения трещин застройщик выставил пластинчатые маяки, которые позволят следить за возможными дефектами.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в сентябре 2024 года в Ногинске откроется пристройка к местной школе. Здание рассчитано на 500 детей.