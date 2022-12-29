Подмосковье 29 декабря 2022, 12:36 Губернатор Воробьев сообщил об открытии пристройки к школе № 5 в Ногинске в 2024 году

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Пристройка на 550 учеников откроется в Ногинске 1 сентября 2024 года. Сейчас школьники вынуждены заниматься в стесненных условиях — об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказал местный житель Анатолий Халилов. В новом здании школы создадут полноценный пищеблок.

«Я знаю, что в Ногинске переполнены школы. Мы большую программу реализуем», — напомнил глава региона.

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Анатолий Халилов рассказал, что школа, в которой учится его сын Степан, переполнена: некоторые уроки проходят в коридорах, а на обед ученики школы-интерната отправляются в другое здание.

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«Каждый день у нас ходят дети со школы-интерната сюда питаться. Это 10-15 минут в одну сторону, им приходится переходить дорогу. Английский язык, рисование вынуждены проводить в коридоре, потому что не хватает места. Раздевалки очень маленькие, спортзал тоже — в нем занимаются сразу по два класса», — рассказал отец школьника.

Проблему поможет решить пристройка — ее проектирование займет до девяти месяцев, а открыть ее планируют досрочно — в 2024 году, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Губернатор заявил, что жителей проинформируют о том, когда начнутся и когда завершатся работы.

«На год раньше мы попробуем это сделать, чем планировали. По крайней мере, настрой у нас такой есть. В 2024-м, когда ваш ребенок пойдет в девятый класс, мы уже постараемся новый корпус построить», — сказал Андрей Воробьев.

Глава округа Игорь Сухин также добавил, что скоро в Ногинске откроют новый кинотеатр. В планах — проводить там образовательные занятия и показывать детям документальные и художественные фильмы.

«Мы планируем там образовательную систему ввести, используя наш бюджет, внебюджетные источники, детей всех школ проводить через кинотеатры во время изучения того или иного материала, чтобы это подкреплялось фильмами», — сказал он.

По словам Сухина, округ продолжает развиваться несмотря на ограничения: индустриальные парки пополняются новыми резидентами, а все предприятия продолжают работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье отправит фуры с подарками в новые регионы России. Их получат 1200 детей.