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    25 февраля 2021, 14:56

    «Освободили бедолагу». Застрявшую в переноске собаку спасли в аэропорту Домодедово

    Анастасия Аброськина, Мария Ицкова

    Подмосковные спасатели помогли высвободить собаку, нижней челюстью застрявшую в прутьях переноски во время авиаперелета. Сильная боль в зубах не дала псу выбраться самому. Вызволить его не удалось и хозяйке.

    «Освободили бедолагу». Застрявшую в переноске собаку спасли в аэропорту Домодедово | Изображение 1

    Сотрудники «Мособлпожспаса» оперативно приехали на вызов в аэропорт Домодедово 24 февраля. За помощью к ним обратилась хозяйка собаки.

    Заявку приняли сотрудники пожарно-спасательной части № 214. Заместитель ее начальника Дмитрий Лизнев отметил, что целью специалистов стало безболезненное высвобождение пса.

    Оперативно прибыв на место, спасатели очень аккуратно, стараясь не причинять боль собаке, с помощью инструмента перекусили проволоку и освободили бедолагу

    Дмитрий Лизнев.

    По его словам, вся операция заняла не больше пяти минут. Затем пса осмотрели ветеринары, работающие в аэропорту Домодедово.

    «Освободили бедолагу». Застрявшую в переноске собаку спасли в аэропорту Домодедово | Изображение 2

    «Убедившись, что, кроме ссадин на деснах, которые у него быстро заживут, здоровье пса в полном порядке, врачи вернули хозяйке четвероногого путешественника», — подчеркнул Лизнев.