«Освободили бедолагу». Застрявшую в переноске собаку спасли в аэропорту Домодедово

Подмосковные спасатели помогли высвободить собаку, нижней челюстью застрявшую в прутьях переноски во время авиаперелета. Сильная боль в зубах не дала псу выбраться самому. Вызволить его не удалось и хозяйке.

Сотрудники «Мособлпожспаса» оперативно приехали на вызов в аэропорт Домодедово 24 февраля. За помощью к ним обратилась хозяйка собаки.

Заявку приняли сотрудники пожарно-спасательной части № 214. Заместитель ее начальника Дмитрий Лизнев отметил, что целью специалистов стало безболезненное высвобождение пса.

Оперативно прибыв на место, спасатели очень аккуратно, стараясь не причинять боль собаке, с помощью инструмента перекусили проволоку и освободили бедолагу Дмитрий Лизнев.

По его словам, вся операция заняла не больше пяти минут. Затем пса осмотрели ветеринары, работающие в аэропорту Домодедово.

«Убедившись, что, кроме ссадин на деснах, которые у него быстро заживут, здоровье пса в полном порядке, врачи вернули хозяйке четвероногого путешественника», — подчеркнул Лизнев.