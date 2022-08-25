Застрявшую головой в заборе косулю спасли в Подмосковье

Иногда охотинспекторы Минэкологии на некоторое время становятся настоящими спасателями. Например, недавно они помогли лосенку, который попал в ДТП в Пушкинском округе. А теперь им срочно пришлось отправиться на вызов в Коломну: там молодая косуля застряла головой в заборе.

Все произошло на одном из дачных участков в деревне Храброво. Пришлось выручать молодое неопытное животное и отвезти его на ветеринарную станцию. Там животное приняла начальник ветстанции Наталья Александровна Румянцева.

Животному провели осмотр и рентген. Они показали, что травмы у косули были легкими, ее жизни ничего не угрожает. Некоторое время ей предстоит побыть под наблюдением, после чего косулю выпустят в дикую природу, в лес.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.