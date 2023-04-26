Подмосковье 26 апреля 2023, 13:49 Заслуженный спасатель из Подмосковья поделился воспоминаниями о ликвидации аварии в Чернобыле ГКУ МО "Мособлпожспас"

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День памяти жертв радиационных аварий и катастроф отмечается в России 26 апреля. В эту дату, в 1986 году произошел взрыв атомной электростанции в Чернобыле. Семь работников «Мособлпожспаса» принимали участие в устранении последствий катастрофы. Советник начальника госучреждения, заслуженный спасатель России Игорь Томчук поделился воспоминаниями о тех трагических днях.

«Руководством нашей страны было принято решение немедленно приступить к ликвидации последствий данной катастрофы. Была создана оперативная группа, в состав которой вошли представители всех видов вооруженных сил, в том числе гражданской обороны СССР», — рассказал Томчук.

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По словам спасателя, было принято решение направить на ликвидацию последствий аварии всех офицеров штабов гражданской обороны. Игорь Абрамович лично доставлял на место трагедии приборы радиационной и химической разведки. Затем Томчук был назначен на должность руководителя отдела дезактивации города Припяти. Люди трудились в светлое время суток по несколько смен, так как уровень радиации не позволял долго находится в местах трагедии.

«Были определенные параметры, которые нужно было соблюдать, чтобы не подвергать опасности жизни наших солдат, сержантов, офицеров. Много людей было задействовано на этой тяжелой работе, но с задачей мы справились. Светлая память тем чернобыльцам, кто уже ушел из жизни и крепкого здоровья ныне живущим ликвидаторам», — добавил спасатель.

Как рассказал первый заместитель главы «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако, на текущий момент в учреждении трудятся 29 работников, которые пережили последствия ядерных катастроф. Кроме Игоря Томчука, еще шестеро специалистов «Мособлпожспаса» побывали на месте аварии Чернобыльской АЭС: советник начальника Алексей Тимохин, главный эксперт организации и контроля тушения крупных пожаров Ярослав Шах, эксперт отряда проведения газоспасательных работ Дмитрий Кащеев, замглавы территориального управления № 1 Александр Шарко, заместитель начальника пожарно-спасательной части 307 в Балашихе Евгений Каменков и замглавы теруправления № 10 Николай Багонин.

Также в «Мособлпожспасе» трудятся водитель пожарной техники Михаил Битюков и эксперт территориального управления № 11 Виктор Степанов, которые участвовали в ликвидации аварии на атомной подводной лодке Советского Тихоокеанского флота в Приморском крае в 1985 году.

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