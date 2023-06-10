Подмосковье 10 июня 2023, 21:34 Выставка работ художника Игоря Горбунова открылась в Ногинске Ксения Пашуто

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Выставка работ заслуженного художника России Игоря Горбунова открылась на территории музейно-выставочного комплекса в Ногинск. Автор представил для зрителей картины в стиле абстракционизм.

По словам экскурсовода учреждения Ирины Казаковой, экспозиции мастера имеют философский смысл. Яркие работы художника рекомендуют изучить внимательно, каждый посетитель может увидеть что-то для себя.

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«Например, картина „Двое“: здесь изображены мужчина и женщина на фоне косых лучей, не то света, не то солнца, не то луны, не то дождя. Куда они идут? Они идут согнувшись, как бы преодолевая сопротивление невзгод жизненного бытия. В этом сила картины, и это большая заслуга художника», — отметила сотрудница комплекса.

Кроме художественной деятельности, Горбунов занимается проектированием и дизайном, также Игорь Васильевич преподает в Московском государственном гуманитарном университете имени М. А. Шолохова. На счету специалиста множество научных работ и участия в выставках на всероссийском и международном уровне.

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