Важное 07 июня 2023, 16:09 Губернатор Подмосковья: зарплаты соцработников проиндексируют на 8–10% с июля

Читать 360tv в

Зарплаты социальных работников, медиков и работников культуры в Подмосковье проиндексируют на 8-10% с июля, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Прибавка коснется 110 тысяч человек.

«Мы понимаем, что педагоги, врачи, социальные работники — особые профессии, поэтому и внимание к ним должно быть особое», — отметил он во время обращения к жителям.

Реклама

Например, врачи — 25 тысяч человек — получат доплату по 10,8 тысячи рублей, а 50 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала — по 5,4 тысячи.

Младший медицинский персонал — 12 тысяч сотрудников — тоже по 5,4 тысячи рублей.

С 1 июля поддержим отдельные категории: медиков, социальных работников, работников культуры. Мы проиндексируем зарплаты от 8 до 10%. Андрей Воробьев

Научным сотрудникам начнут доплачивать по 10,6 тысячи рублей, работающим с сиротами педагогам — 5,2 тысячи, преподавателям вузов — по 12 тысяч рублей.

Доплату в 5,2 тысячи рублей предусмотрели для социальных работников, а шесть тысяч рублей — для работников культуры.

Вместе с тем губернатор Московской области объявил о доплатах педагогам лучших школ искусств и колледжей.