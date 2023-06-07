Важное 07 июня 2023, 14:10 Губернатор Подмосковья объявил о доплатах педагогам лучших школ искусств и колледжей

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Доплаты руководителям, мастерам и педагогам 10 лучших колледжей Московской области введут с 1 июля. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил во время обращения к жителям. Вместе с тем появятся доплаты для педагогов в школах искусств.

«С 1 июля введем доплаты руководителям, мастерам и учителям 10 лучших колледжей Подмосковья», — рассказал губернатор.

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Год назад в Подмосковье ввели доплаты педагогам и директорам школ в зеленой зоне рейтинга за высокое качество работы. Это, по словам Воробьева, — важная мотивация.

«И дальше будем внимательно наблюдать, куда направить ресурсы для того, чтобы качество образования и всего, что связано с этими благородными профессиями, у нас росло», — заключил губернатор.

В цифрах

С июля в Подмосковье введут доплаты для 1,7 тысячи работников 10 лучших колледжей.

Среди них 10 директоров, доплата — 50 тысяч рублей, а также 78 заместителей директоров и руководителей филиалов — по 10 тысяч рублей, 1633 педагога и мастера — по 10 тысяч рублей.

Доплату получат и 1,4 тысячи работников 36 лучших детских школ искусств.

Это 36 директоров — по 53 тысячи рублей и 1449 педагогов — по пять тысяч рублей.

Этот перечень будут обновлять ежегодно. Средний уровень доплат составит от пяти до 53 тысяч рублей.

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