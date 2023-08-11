Подмосковье 11 августа 2023, 18:17 Зарайск, Молодежный и Лыткарино стали лидерами Подмосковья по ремонту ям ГУСТ МО

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Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова провела еженедельный штаб с главами городских округов региона. На совещании отметили, что Зарайск, Молодежный и Лыткарино показали наивысшие результаты по итогам второй волны ямочного ремонта.

«Воскресенск, Дмитровский, Котельники, Одинцовский, Павловский Посад, Шаховская, Электрогорск и Серпухов отстают от графика. Напомнили коллегам, что у них последний шанс до 18 августа приступить к активным действиям», — отметила глава ГУСТ.

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Также участники заседания обсудили контроль контейнерных площадок с помощью камер видеонаблюдения «Безопасный регион», выполнение покоса территории и комплексное благоустройство дворов. По словам Аиповой, инспекторы усиливают проверки с помощью искусственного интеллекта.

«В нашу отраслевую систему СКПДИ поступают фотографии с навалами у контейнерных площадок, выявленные по камерам системы „Безопасный регион“. За неделю было зафиксировано 146 нарушений, большая часть которых попала в объективы камер в Одинцове, Химках, Красногорске, Раменском и Шатуре», — подчеркнула министр.

Кроме того, в Зарайске, Химках, Ступине, Волоколамске и Фрязине зафиксировали низкие темпы работ по комплексному благоустройству дворов. Руководитель ГУСТ заявила, что если ситуация не исправится в ближайшее время, то эти случаи отметят как отрицательные примеры в составлении доклада губернатору.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

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