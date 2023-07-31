Подмосковье 31 июля 2023, 19:13 Воробьев объявил о благоустройстве 60 общественных пространств Подмосковья до конца года Губернатор Подмосковья Воробьев: 60 общественных пространств благоустроят в этом году Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Программа по благоустройству общественных пространств Московской области продолжается. До конца этого года работы пройдут на 60 территориях, из которых 13 уже открыли для жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что посетителей уже принимают парки Талалихина в Подольске, Толстого в Химках, «Взлет» в Домодедове.

Реклама

«В августе откроем Свердловский парк в Лосино-Петровском и бульвар 65-летия Победы в Подольске, Аллею Славы в Реутове. В сентябре — „Киово“ в Лобне, „200 лет Егорьевску“, площадь перед ЛДС „Кристалл“ в Электростали и набережную реки Оки в Кашире», — перечислил Воробьев.

Губернатор добавил, что в Павловской Слободе под Истрой, Домодедове, Видном и Томилине в Люберцах этой осенью откроются лесопарки.

«Мы оцифровали все наши парки и нанесли их на наш геопортал. Так мы отслеживаем чистоту и безопасность, сервисы и услуги, культурную и спортивные программы. Одна из чувствительных тем — работа туалетов. Здесь важно контролировать наличие договоров на обслуживание, время работы, ремонт, наличие средств гигиены и своевременную уборку», — добавил Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что в парках Подмосковья продолжат проходить фестивали, концерты, мастер-классы, турниры. Особенно полюбившиеся жителям Подмосковья — проекты «Город танцует в парках», «На одной волне» и «Театр кукол в парках».

В ходе работ по благоустройству общественных пространств учтут все пожелания жителей Московской области, которые они выразили в результате масштабного опроса. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, участие в голосовании приняли более 200 тысяч человек. Все они высказали пожелания, как бы хотели обустроить 125 общественных пространств в 60 городских округах Московской области.