Подмосковье 16 января 2023, 19:28 Запуск линий МЦД и новые переходы. Как изменятся железные дороги в Подмосковье в 2023 году Воробьев: МЦД-3 и МЦД-4 запустят в Подмосковье в августе–сентябре 2023 года Пресс-служба губернатора Московской области

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Третью и четвертую линию Московского центрального диаметра (МЦД-3 и МЦД-4) запустят в Подмосковье в 2023 году. Кроме того, в регионе откроется 10 новых наземных железнодорожных переходов. Эти и другие планы развития в данной сфере обсудили губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор, председатель правления РЖД Олег Белозеров.

МЦД-3 и МЦД-4 заработают уже в августе–сентябре, отметил губернатор Подмосковья. Наземное метро получат еще около 2,3 миллиона жителей региона. Кроме того, планируется реконструкция станции Лесной Городок, а также путепровода и надземного перехода. До станции Апрелевка откроют третий и четвертый пути.

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Белозеров отметил, что РЖД уже несколько лет осуществляет колоссальный объем строительных работ в рамках развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. Реализация этого проекта, по его оценке, кардинальным образом трансформирует транспортное обслуживание жителей.

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В прошлом году в Московской области открыли ветку аэроэкспресса в Шереметьево, новую станцию Ольгино, подземный переход на станции Поварово-1. Стартовала реконструкция станции Железнодорожная.

«В обязательном порядке создаем безопасные и максимально удобные условия для пассажиров. Они буквально каждый день видят и ощущают улучшения на железной дороге», — добавил Белозеров.

В приоритете — безопасность

Воробьев подчеркнул, что в фокусе внимания должно оставаться сохранение здоровья людей, безопасность на транспорте. В минувшем году, по его данным, в области ликвидировали более 500 необорудованных переходов, которые представляли потенциальную опасность.

«Важно эту работу продолжить. До конца года планируем построить 10 надземных переходов — в Реутове, Раменском, Ленинском, Серпухове, Королеве, Лобне, а также по два — в Люберцах и Одинцове», — подчеркнул глава региона.

Губернатор также обратил внимание, что в 2022 году в Подмосковье снизилось количество погибших на железной дороге. Показатель стал рекордно низким. Помимо ликвидации несанкционированных переходов, в области построили более девяти километров заборов, ограждения «змейка», а также тротуары к переходам.

Обустройство новых шлагбаумов

На сегодняшний день в Подмосковье действуют 350 переездов, две трети из которых не оборудованы шлагбаумами. Чтобы предотвратить возможные несчастные случаи, планируется реализация долгосрочной программы по обустройству их автоматическими барьерами.

В первую очередь шлагбаумы появятся на переездах Жилево — Ступино, Михнево — Барыбино, Михнево — Жилево в городском округе Ступино, Фаустово — Виноградово, на станции Фаустово и Бронницы — Фаустово в Воскресенске, в Зеленом Бору, на переезде Чкаловская — Монино, на перегоне пост на 81-м километре — Наугольный и на станции Ивантеевка в городском округе Пушкино.