Запрет на пользование детскими и спортивными площадками в Подмосковье вступит в силу 24 июня

С четверга, 24 июня, в Подмосковье нельзя будет пользоваться детскими и спортивными площадками и сидеть в беседках. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Согласно документу с завтрашнего дня закрываются фуд-корты и летние кафе, где невозможно обеспечить каждому посетителю три «квадрата» пространства. C 28 июня общепит в регионе будет работать по системе QR-кодов. Это ограничение не коснется веранд.

Также со следующего понедельника в Московской области нельзя будет проводить мероприятия в закрытых помещениях с участием более 500 человек. Организаторов обязали обеспечить социальную дистанцию в 1,5 метра между зрителями. В ночные клубы, бары и на дискотеки будут пускать только по QR-коду.

После обострения эпидемической ситуации в России в начале июня Подмосковье вышло на вторую строчку списка регионов-лидеров по числу ежесуточно выявляемых случаев COVID-19. Со вчерашнего дня в регионе выявили 2323 новых случая ковида. За все время пандемии — 296 547. С марта прошлого года в Московской области провели 8 643 377 ПЦР-тестов на коронавирус.