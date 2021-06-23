Число выявленных в России за сутки случаев COVID-19 опять превысило 17 тысяч

Российские медики за прошедшие сутки выявили 17 594 новых случая ковида в 85 регионах. Вчера их было почти на тысячу меньше. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

С марта прошлого года в России зафиксировали 5 368 513 случаев заражения SARS-CoV-2. Со вчерашнего дня от ковида умерли еще 548 человек. Всего жертвами болезни стали 130 895 заразившихся. Выздоровели в течение 24 часов 12 660 человек, всего — 4 902 110.

Ситуация в московском регионе и Санкт-Петербурге по-прежнему остается напряженной. В Москве за сутки выявили 6534 новых случая заболевания, в Подмосковье — 2323, в Северной столице — 1092.

Эпидемическая обстановка в стране резко ухудшилась в начале лета. В связи с этим власти российских регионов начали вводить новые ковидные ограничения. Среди мер по борьбе с пандемией обязательная вакцинация работников некоторых сфер. После этого темп прививочной кампании, которая началась в России еще в декабре, увеличился почти в два раза. В Москве кафе и ресторанам запретили работать по ночам и пускать посетителей, которые не прошли вакцинацию или у которых нет антител после болезни.