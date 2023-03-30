Подмосковье 30 марта 2023, 17:11 Запись в первый класс начнется в Подмосковье 1 апреля Пресс-служба Министерства образования Московской области / Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Кампания по записи в первый класс стартует в Подмосковье 1 апреля. Родители смогут определить ребенка в школу через региональный портал госуслуг.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что в новом учебном году в школах региона планируют принять около 120 тысяч первоклассников.

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Запись детей в школу по месту жительства начнется 1 апреля онлайн. С 6 июля можно будет подать документы не по месту регистрации ребенка при наличии там свободных мест. Все заявления будут проверяться удаленно, что удобно и быстро.

Долгожданная пристройка к школе № 14 в Долгопрудном появится к осени этого года. Она разгрузит основной корпус и позволит открыть внеурочные кружки для учеников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что школу расширяют по просьбам жителей.