Важное 30 марта 2023, 15:14 «Расширяем по просьбе жителей». Андрей Воробьев — о пристройке к школе № 14 в Долгопрудном Андрей Воробьев назвал срок сдачи пристройки к школе № 14 в Долгопрудном

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Долгожданная пристройка к школе № 14 в Долгопрудном появится к осени этого года. Она разгрузит основной корпус и позволит открыть внеурочные кружки для учеников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что школу расширяют по просьбам жителей.

Существующая школа № 14 рассчитана на 725 мест, но в ней учатся уже 1,6 тысячи ребят. Новый корпус решит эту проблему.

«В декабре 2021 года мама ученика Светлана Коношевич на личном приеме рассказала о проблеме. Мы сегодня здесь, чтобы убедиться, что работа идет и что новый корпус на 300 мест уже в этом году позволит разгрузить основное здание, вывести больше детей в первую смену», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Пристройка в микрорайоне Центральном возвысится на три этажа. Внутри разместят актовый и спортивный залы, просторные классы, кабинет врача.

Внутренний дворик благоустроят — появятся беговая дорожка, волейбольная площадка, веревочный городок. Теплый переход соединит пристройку с основным корпусом.

По просьбе жителей расширяем школу № 14. Знаю, что они очень ждут новую пристройку на 300 мест. Подрядчик пообещал доделать ее уже в октябре этого года. Андрей Воробьев

Губернатор Московской области подчеркнул, что Долгопрудный традиционно показывает высокие результаты в школьном образовании и славится этим потенциалом. Свыше 80% учителей школы № 14 — педагоги высшей и первой категории.

«Школа № 14 входит в топ-100 лучших в Подмосковье, а ребята из физтех-лицея ежегодно радуют нас результатами на олимпиадах. Наша задача — создавать площадки, где дети могут развивать свои таланты и получать удовольствие от учебы», — отметил Андрей Воробьев.

Строительство пристройки началось в августе 2021-го, но из-за проблем с подрядчиком все затянулось. В октябре прошлого года заключили договор с новым исполнителем, который пообещал выполнить работу досрочно.

В 2023 году в Долгопрудном откроют уникальный образовательный кластер при Физтех-лицее имени Капицы. В его состав войдет детский технопарк с планетарием и мастерскими.

В микрорайоне Центральном в этом году откроют современную школу на 550 мест, а в следующем году сдадут пристройку к школе № 7 для 1,5 тысячи учеников.

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