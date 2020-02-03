03 февраля 2020, 16:55
Запись в 1 класс началась в Подмосковье
В школах Московской области стартовала запись в первые классы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.
«В Московской области 1 февраля стартовала запись в первый класс. На данный момент подано уже 40 тысяч заявлений», — рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.
Сейчас запись ведут по территориальному признаку. Но с 1 июля родители смогут записать ребенка в любую понравившуюся школу, если будут свободные места.
«Мы держим на особом контроле вопрос с подачей заявлений, важно, чтобы у родителей не возникало сложностей с записью», — добавила Ирина Каклюгина.
Подать заявление на прием ребенка в школу можно на портале государственных услуг. После этого в течение трех рабочих дней нужно принести в школу оригиналы документов.