Подмосковье оцифровало двоечников

Московская область — вторая в России по качеству образования. Контролировать работу школ и учеников помогает цифровизация: через компьютер можно узнать оценки каждого школьника. Проверить, как учатся отличники и двоечники, могут родители, учителя и даже президент.

Вчера Владимиру Путину устроили экскурсию по Центру управления регионом в Красногорске. Здесь собирают всю информацию про область, в том числе и ее образование. Можно посмотреть жалобы на школы, отзывы родителей и узнать, сколько в Подмосковье двоечников.

«У нас 900 тысяч ребят учатся в школе, мы видим, как учится каждый ученик, благодаря электронному журналу и электронному дневнику — у нас нет бумажного», — рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Если в одном из муниципалитетов плохих оценок слишком много — это сигнал присмотреться внимательнее, объяснила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина. «Мы научились контролировать качество образования. Например, здесь у нас проранжированы все муниципалитеты и подсвечены те, которые находятся в самой красной зоне», — добавила она.

Технологии, которые используют в ЦУР, позволяют видеть успехи или проблемы каждой школы Московской области. Компьютер составляет рейтинг, который показывает количество отличников или двоечников в том или ином муниципалитете.

«Кашира, например, в красной зоне по качеству образования. Здесь всего учатся две тысячи детей. Мы видим, что только 55% из них учатся на четыре и пять. Остальные — на тройки и двойки. Дальше муниципальный ЦУР эскалирует это на директора, говорит: „А ты разбирался? Почему такая история?“ Для детальной аналитики у директора есть „Школьный портал“», — добавила Ирина Каклюгина.

Получается, с помощью «цифры» все проблемы видно сразу, в общей системе. Родители могут в любое время посмотреть электронный дневник ребенка и делать выводы: какие предметы легко даются, а какие надо подтянуть. Это важно, ведь родители — тоже участники образовательного процесса.

«Это здорово, когда ты можешь помогать пацану, который завалился по математике или по русскому языку, когда и директор, и учитель начинают заботиться о нем. Это очень важные мелочи в жизни, которые очень многое меняют. Поэтому когда президент ставит амбициозные цели — увеличить продолжительность жизни или стать лучшей образовательной системой мира — все же в деталях. Поэтому каждый на своем уровне должен свою лепту вкладывать. Для этого существуют современные технологии», — отметил Андрей Воробьев.

Совсем скоро в Подмосковье заработает специальная платформа, с помощью которой школьники смогут познакомиться с системой PISA. Пока цель — войти в топ-15 мирового рейтинга. С цифровыми технологиями решить задачу будет проще простого.