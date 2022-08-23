Запись на маммографию стала самостоятельной в Подмосковье

Женщины старше 40 лет смогут самостоятельно записаться на маммографию, если не проходили исследование больше двух лет. Ранее пилотный проект системы был запущен в Химках. Об этом сообщила первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

Зампред напомнила, что делать маммографию женщинам старше 40 лет необходимо каждый два года. Раньше для этого нужно было записываться к врачу и получать направление. Теперь сделать это можно самостоятельно.

«Такая возможность оказалась очень востребованной, и мы распространили этот опыт на весь регион. Не забывайте, что заболевание, выявленное на ранней стадии, эффективнее поддается лечению», — напомнила Светлана Стригункова.

Чтобы записаться на маммографию, необходимо иметь прикрепление к одной из поликлиник Подмосковья. Сделать это можно на «Госуслугах» или по номеру 122.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в Подмосковье. Эту работу уже начали проводить в регионе.