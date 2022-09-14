Запись детей в кружки и секции упростили в Подмосковье | 360°

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Запись детей в кружки и секции упростили в Подмосковье

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Родители получили возможность записать ребенка на программы дополнительного образования в новом, упрощенном формате. С помощью новой комплексной услуги можно составить единое заявление сразу на несколько кружков.

Выбрать кружок можно на официальном сайте «Система дополнительного образования Московской области», а записаться — через региональный портал госуслуг.

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«Если раньше надо было подавать заявление на каждый кружок, то теперь — только одно заявление на несколько. Это очень удобно и просто, а также позволяет родителям значительно экономить время», — сказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

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Если родитель не хочет подавать заявление онлайн, он может сделать это очно, непосредственно в организации, предоставляющей услуги дополнительного образования. Кроме того, в области создан единый портал записи в кружки на базе домов культуры.

Чтобы отправить ребенка на занятия, нужно перейти на портал или скачать мобильное приложение «Дома культуры Подмосковья», выбрать интересующий кружок, войти в личный кабинет через госуслуги (ЕСИА) и заполнить данные. После этого на электронную почту поступит уведомление. Потребуется посетить дом культуры для подписания необходимых документов.

Система дополнительного образования для детей Московской области включает в себя 2696 учреждений. На их базе действует более 39 тысяч дополнительных программ. Почти 92% от общего числа обучающихся в регионе охвачены дополнительным образованием — это чуть больше одного миллиона человек в возрасте от 5 до 18 лет. Наиболее востребованные в Подмосковье направления — техническое, социально-гуманитарное и спортивное.

В сентябре секции по футболу, легкой атлетике и боксу появились в микрорайоне №25 в Мытищах. Здесь открылся новый спортивный центр со стадионом, построенный по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Он лично осмотрел объект и пожелал юным спортсменам новых достижений.

Дети

Минобразования Подмосковья

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