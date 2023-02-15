Подмосковье 15 февраля 2023, 18:43 Запатентованные детали для очистных сооружений начнут выпускать в Дубне

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Запатентованные детали для очистных сооружений начнут выпускать в Дубне. Производство наладит резидент особой экономической зоны — компания «Новые технологии».

Компания будет производить локальные очистные для индивидуальных домохозяйств и небольших поселков, а также элементы внешних инженерных сетей, рассказал заместитель генерального директора Павел Лицовский.

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«Новые технологии» имеет запатентованные разработки. Это составные части очистных сооружений и фильтры, которые увеличивают эффективность работы. Заказчики смогут купить типовую модель со склада или под заказ. На изготовление оборудования уходит от одного дня до двух недель — в зависимости от сложности. Продукция компании проходит тщательную проверку на прочность.

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«Оборудование, расположенное в цеху, позволит производить трубную продукцию, из которой впоследствии можно будет сделать канализационные и водопроводные колодцы, корпуса насосных станций, резервуары и прочие изделия из пластика», — добавил Павел Лицовский.

Сейчас на предприятии есть 20 свободных вакансий, а позже их станет еще больше.

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