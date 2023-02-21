Подмосковье 21 февраля 2023, 16:35 Занятия в клубе «Активное долголетие» помогли пенсионерке из Клина избавиться от проблем с сердцем

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Для пенсионеров в Клину заработал клуб северной ходьбы в воде в рамках проекта «Активное долголетие». Занятия укрепляют позвоночник и положительно влияют на сосудистую систему. Они помогли одной из женщин избавиться от проблем с сердцем.

Клуб «АкваНордик» появился в 2012 году. Сейчас в нем занимаются свыше 50 человек. Занятия проходят в акваклубе имени Рыбина в Высоковске. Северной ходьбе пенсионеров учит волонтер Маргарина Сорочьева.

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Занятия полезны для физического и психологического здоровья, а также помогают поддерживать тело в тонусе. Вода снимает стресс и расслабляет. Нагрузка помогает укрепить позвоночник и сосуды, а также предотвратить варикозное расширение вен. Одной из участниц клуба удалось избавиться от проблем с сердцем.

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«У нас есть женщина, которая болела ишемической болезнью сердца, благодаря нашим занятиям есть улучшения. Врач очень сильно удивился хорошим показателям. Приостановилась болезнь и укрепилась сердечная мышца. Все это благодаря воде», — поделилась Маргарина Сорочьева.

В планах у Маргарины – организовать занятия для слепых.

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