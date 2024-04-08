Подмосковье 08 апреля 2024, 16:06 Занятия с логопедом для детей бойцов СВО организуют в Лобне

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В городском округе Лобня, под руководством главы Анны Кротовой, состоялась встреча с членами семей участников специальной военной операции. Одной из ключевых тем стала идея Юлии, логопеда-дефектолога, которая выразила готовность провести лекцию для мам о том, как своевременно выявлять дефекты речи у детей.

Инициативу логопеда глава Лобни поддержала и пообещала помочь с реализацией.

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Жены бойцов СВО обсудили с Анной Кротовой и другие важные вопросы. В основном они касались благоустройства города и сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Глава городского округа подчеркнула, что администрация Лобни всегда на связи с семьями участников СВО и готова оказать поддержку и помощь по любым вопросам. В муниципалитете работает центр поддержки участников СВО и их семей, расположенный по адресу улица Мирная, 13 к2. Центр не только координирует отправку грузов, но и служит местом встреч и общения для жен, матерей и других близких военнослужащих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во всех школах региона начали принимать заявления от будущих учеников первых классов.

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