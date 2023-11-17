Подмосковье 17 ноября 2023, 19:41 Занятия по ПДД начались в Радумльском лицее-интернате под Солнечногорском Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Администрация Радумльского лицея-интерната городского округа Солнечногорск организовала занятия по правилам дорожного движения с возможностью получения водительских удостоверений. Обучение проводят преподаватели автошколы Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Зеленоград.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Группа из 13 курсантов проходит теоретический курс, который займет 170 часов. Ученики смогут сесть за машины уже в конце ноября. Практические занятия будут длиться около 60 часов.

Реклама

«Все наши курсанты очень обрадовались новым занятиям, которые проходят в послеобеденное время. Отмечу, что обучающие курсы могут посещать кадеты с 16 лет. При успешном прохождении экзаменационной части по вождению уже в 18 лет они могут получить водительское удостоверение», — рассказал директор Радумльского лицея-интерната Виктор Красин.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».