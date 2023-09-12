Подмосковье 12 сентября 2023, 13:49 Культуру транспортного обслуживания улучшат в Подмосковье — Воробьев Андрей Воробьев рассказал об улучшении культуры транспортного обслуживания

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Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Например, в прошлое уходят наличные платежи. Систему меняют поэтапно.

«Мы практически избавились уже от наличных платежей, но, как говорится, есть нюанс. Наша задача — обеспечить транспортное обслуживание, культуру на другом, более высоком уровне. Было время, когда картина была совсем печальная», — сказал Андрей Воробьев.

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Сегодня у жителей большой запрос на улучшение транспортного сообщения. В Подмосковье формируют устойчивую траекторию модернизации, добавил губернатор.

На этой неделе в Мособлдуме по итогам выборов представят новую структуру правительства Подмосковья.

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