Подмосковье 17 апреля 2024, 21:50 Зампред Зиновьева провела онлайн-встречу с предпринимателями Медиасток.рф

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Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева провела онлайн-встречу с подмосковными предпринимателями. Главной темой обсуждения стал вопрос технического присоединения к инженерным сетям.

В мероприятии приняли участие более 200 представителей подмосковного бизнеса. По словам Зиновьевой, в ходе прямого эфира разобрали несколько вопросов.

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«Тема технического присоединения достаточно сложная, требующая подключения множества ведомств. Поэтому ряд вопросов был направлен на проработку профильным специалистам», — рассказала Зиновьева.

Так, например, компания «Кофе Блюз» столкнулась с трудностями при подключении к газоснабжению — стоимость присоединения оказалась выше первоначальной.

«Достойным решением для многих компаний, реализующих проекты и только подбирающих локации, могут стать готовые производственные боксы в формате „Подмосковье индастриал“, где инженерные сети уже подведены», — отметила Зиновьева.

Она добавила, что планирует совместно с руководством городского округа Дубна проработать вопрос развития формата готовых промышленных площадей в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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