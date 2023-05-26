Подмосковье 26 мая 2023, 13:15 Более 2 тысяч предпринимателей Подмосковья обратились в систему ЦУР «Бизнес» с начала года Фото Мособлдума

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Систему взаимодействия между предпринимателями и властями ЦУР «Бизнес» представили в Московской области в этом году. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на сессии Мособлдумы на тему «Подмосковный бизнес: актуальные вопросы» рассказала о преимуществах работы проекта.

По словам зампреда, ЦУР «Бизнес» является эффективным инструментом взаимодействия представителей властей и предпринимателей. Все запросы и обращения от бизнесменов Подмосковья заносятся в систему и обрабатываются специалистами.

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«В первом квартале этого года в систему поступило почти 2,2 тысячи обращений: 82% запросов были отработаны операторами, порядка 16% — специалистами Штаба по защите бизнеса. Еще 4% обращений в данный момент находятся в стадии решения. Таким образом, ни один запрос бизнеса сегодня не остается без внимания органов власти — на каждое обращение предприниматели получают либо готовое решение, либо ответ профильных специалистов», — добавила Зиновьева.

Кроме ЦУР «Бизнес», министр на сессии Мособлдумы рассказала о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе. По состоянию на 10 мая количество МСП в области составляло около 429 тысяч, рост с начала года зафиксирован в районе около 19 тысяч субъектов МСП. Также зампред отметила меры поддержки и представила график конкурсных отборов на получение субсидий в этом году. Первые программы стартуют 1 июня.

На сессии Мособлдумы выступили и предприниматели Подмосковья, которые поделились опытом участия в программах господдержки, а также предложили ряд инициатив по развитию. По словам спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, решения по поддержке бизнеса приняты на федеральном уровне благодаря распоряжениям президента РФ Владимира Путина и партии «Единая Россия».

Региональный парламент также разработал пакет мер поддержки для всех отраслей. Для качественной работы необходимо регулярно проводить встречи с представителями бизнеса и уточнять, что хорошо работает из мер поддержки, а что еще необходимо доработать и какие направления охватить.

«В рамках партийного проекта „Предпринимательство“ мы уделяем этому направлению большое внимание. Усилия правительства региона, муниципальных властей направлены на совершенствование условий для самореализации людей, имеющих талант и стремление к предпринимательской деятельности. Это в результате должно привести к созданию новых рабочих мест, коммерческих продуктов, технологий, а через это к технологическому суверенитету страны. Все прозвучавшие сегодня предложения в обязательном порядке войдут в итоговую резолюцию, которую мы возьмем в работу», — добавил Брынцалов.

Ранее о важности поддержки предпринимателей в регионе напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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