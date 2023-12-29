Подмосковье 29 декабря 2023, 23:52 Зампред правительства Подмосковья Нагорная подарит гитару девочке из ДНР

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Заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная присоединилась к Всероссийской благотворительной акции «Елка Желаний». Ей выпало исполнить мечту девочки из Тельмановского района ДНР.

«Девочка мечтает о классической гитаре, любит музыку и рисовать», — сообщила Нагорная.

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Благотворительная акция проходит в России в шестой раз, 4 декабря 2023 года старт ей дал президент России Владимир Путин. Организатором выступает Российское движение детей и молодежи «Движение первых».

Немного побыть Дедом Морозом может каждый неравнодушный человек. Для этого нужно зайти на сайт елкажеланий.рф.

Мечту мальчика из ДНР исполнит вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Увлекающийся историей подросток мечтает поехать в Санкт-Петербург.