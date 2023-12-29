Подмосковье 29 декабря 2023, 22:31 Вице-губернатор Подмосковья Хромушин исполнит желание подростка из ДНР

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Подмосковные чиновники присоединились ко Всероссийской акции «Елка желаний». Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин тоже снял шар с мечтой, ему предстоит исполнить желание подростка из Тельмановского района ДНР.

«Мальчик мечтает поехать в город-герой Ленинград, в Санкт-Петербург, так как увлекается историей. Это замечательный выбор для будущего историка. С радостью организуем эту экскурсию в „Зимний“ зимой и конечно же он увидит этот прекрасный город и великолепную замерзшую Неву», — отметил Хромушин.

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В 2023 году в акции «Елка желаний» участие принимают дети из новых регионов России, дети участников СВО, а также дети-сироты и из малообеспеченных семей. Акция проходит в России с 2018 года.

Депутат Государственный Думы Геннадий Панин снял шар с желанием мальчика из этого же района ДНР. Ребенок попросил у Деда Мороза прогулочный самокат с большими колесами.