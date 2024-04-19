Подмосковье 19 апреля 2024, 14:32 Замглавы Мытищ встретился с жителями микрорайона Дружба пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив провел встречу с жителями улицы Герцена в микрорайоне Дружба. Основной темой для обсуждения стало благоустройство общественных пространств микрорайона.

Один из основных вопросов касался ограждающих конструкций на территории благоустройства непосредственно возле домов. Также обсудили вопросы содержания подъездов и использования домового имущества. Иван Яськив отметил, что многие из этих проблем решаемы в рамках текущего содержания и требуют внимания со стороны местных властей.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».