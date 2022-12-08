Подмосковье 08 декабря 2022, 14:58 Закон об обязательной регистрации домашних животных в Подмосковье вступит в силу осенью 2023 года

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Закон об обязательной регистрации питомцев приняли в Мособлдуме — он вступит в силу 1 сентября 2023 года. Это поможет сократить число бездомных животных и повысить уровень ответственности хозяев.

Как объяснил зампред правительства региона Георгий Филимонов, сейчас в Подмосковье 515 тысяч собак, из которых зарегистрировано только 315 тысяч.

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«Закон направлен на то, чтобы увеличить ответственность владельцев животных, сократить численность бездомных животных, а также он поможет в поиске потерявшихся питомцев», — подчеркнул он.

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Благодаря закону в регионе создадут единую базу данных, которую позже могут объединить со столичной. В ней каждому животному присвоят номер.

Кроме того, закон определяет правила выгула питомцев. Так, будет запрещено выгуливать собак на детских площадках и у образовательных учреждений, а в общественных местах — без поводка и намордника. Делать это можно будет только в специальных местах или на удаленных от мест отдыха территориях.

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